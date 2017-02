USA chcą zredukowania liczebności błękitnych hełmów

Ambasador USA przy ONZ Nikki Haley przystąpiła do pogłębionej oceny operacji utrzymania pokoju, co według dyplomatów doprowadzi zapewne do zredukowania liczby misji błękitnych hełmów i uczestniczących w nich żołnierzy.

Przedstawicielka USA bardzo krytycznie odnosi się do „przestarzałych” jej zdaniem sposobów dokonywania przez ONZ interwencji pokojowych na świecie i zgodnie ze stanowiskiem nowej administracji waszyngtońskiej będzie dążyła do „drastycznej redukcji” nakładów swego kraju na ONZ.

Nikki Haley dokona oceny każdej z 16 operacji pokojowych ONZ. Podchodzi ona „stosunkowo sceptycznie” do wielu operacji błękitnych hełmów – mówi cytowany przez AFP dyplomata z Rady Bezpieczeństwa ONZ, który zastrzegł sobie anonimowość.

W misjach błękitnych hełmów brało udział bardzo niewielu amerykańskich żołnierzy, jednak Stany Zjednoczone w blisko 29 procentach finansują budżet operacji pokojowych ONZ, który wynosi na ten rok 7,9 miliardów dolarów.

RS, PAP