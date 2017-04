ETA przekazała policji adresy 12 magazynów broni

Działająca w Hiszpanii i we Francji separatystyczna organizacja ETA, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przekazała w sobotę policji listę z 12 adresami ukrytych magazynów broni w południowo-zachodniej Francji.

Przekazanie za pośrednictwem „mediatorów, czyli cywilnych przedstawicieli społeczeństwa” odbyło się w Bajonnie, głównym mieście francuskiej części Kraju Basków.

12 magazynów broni usytuowanych w departamencie Pireneje Atlantyckie, na granicy z Hiszpanią na wybrzeżu atlantyckim, to reszta arsenału ETA, która w nocy z czwartku na piątek ogłosiła swe „całkowite rozbrojenie” po zakończeniu w 2011 r. walki zbrojnej. W magazynach tych ma się znajdować około 130 sztuk broni ręcznej i dwie tony materiałów wybuchowych.

W piątek rzecznik rządu hiszpańskiego Inigo Mendez de Vigo na konferencji prasowej ostrzegł ETA, że dokonując zapowiedzianego przez siebie rozbrojenia, „nic nie uzyska, ponieważ jedyne, co ma do zrobienia, to rozwiązać się”.

W ten sposób rząd hiszpański wykluczył pośrednio negocjacje w sprawie zwolnienia przebywających w więzieniach członków ETA jako odpowiedź na niedawno zadeklarowaną wolę wydania władzom broni ukrywanej na terenie Hiszpanii i Francji.

RS, PAP