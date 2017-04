USA: Neil Gorsuch sędzią Sądu Najwyższego

Amerykański Senat zatwierdził nominację Neila Gorsucha na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Stuosobowa izba przegłosowała zgłoszoną przez prezydenta Donalda Trumpa kandydaturę Gorsucha zwykłą większością głosów, stosunkiem 54 za do 45 przeciw.

Podczas głosowania do 52 Republikanów, którzy stanowią większość Senatu, przyłączyło się dwóch Demokratów ze stanów, w których w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich zdecydowanie wygrał Donald Trump.

Aby doprowadzić do zatwierdzenia nominacji Gorsucha, Republikanie zastosowali tzw. opcję nuklearną i zmienili regulamin Senatu. Przyjęta zmiana pozwala na zatwierdzanie nominacji do Sądu Najwyższego zwykłą większością głosów. Do tej pory do zatwierdzenia sędziów SN – z racji roli tego sądu i faktu, że jego sędziowie funkcję sprawują dożywotnio – wymagane było co najmniej 60 głosów.

Z pozoru czysto formalna zmiana regulaminu Senatu przez republikańską większość miała – zdaniem komentatorów – historyczny charakter. Ich zdaniem, zmieni się charakter debaty w Senacie poprzez zaostrzenie dwupartyjnej polaryzacji.

Eksperci polityczni ostrzegają, że przyjęcie „opcji nuklearnej” może się zemścić na Republikanach w przyszłości. Jeśli Partia Demokratyczna w wyniku wyborów zdobędzie kontrolę nad Senatem i znów zwolni się miejsce w Sądzie Najwyższym, Demokraci zwykłą większością głosów, nie starając się o pozyskanie głosów umiarkowanych Republikanów, będą mogli zatwierdzić nominację swojego kandydata.

Neil Gorsuch obejmie stanowisko sędziego 9-osobowego Sądu Najwyższego nieobsadzone od śmierci w ubiegłym roku konserwatywnego konstytucjonalisty Antonina Scalii. Gorsuch, który do tej pory był sędzią federalnego sądu apelacyjnego w Denver, uważa Scalię za wzór sędziowskiej niezależności i rzetelności w interpretowaniu konstytucji Stanów Zjednoczonych.

RS, PAP