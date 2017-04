Wzywają Trumpa do opracowania strategii walki z IS

Dwóch republikańskich senatorów John McCain i Lindsey Graham w opublikowanym we wtorek oświadczeniu wezwało prezydenta USA Donalda Trumpa do opracowania ogólnej strategii zmierzającej do zniszczenia tzw. Państwa Islamskiego i obalenia Baszara al-Asada w Syrii.

Zdaniem obu senatorów, te dwa zagadnienia są ze sobą nierozerwalnie powiązane.

„W naszej strategii nie możemy oddzielić walki przeciwko Państwu Islamskiemu od walki narodu syryjskiego z reżimem Asada” – stwierdzili obaj senatorzy.

„Te [zmagania – PAP] są nierozdzielne. Asad jest marionetką Iranu i tak długo, jak Asad będzie kontynuować rzeź swojego narodu, będzie niemożliwe zniszczenie radykalnych grup, które okupują Syrię i region; wojna ta nie będzie miała końca” – oświadczyli.

Przewodniczący senackiej komisji sił zbrojnych John McCain i członek tej komisji Lindsey Graham wezwali prezydenta USA do „uziemienia” syryjskiego lotnictwa bojowego i stworzenia w Syrii bezpiecznych stref dla uchodźców. Zdaniem senatorów, dyplomatyczne rozwiązanie „nie będzie możliwe tak długo, jak długo Asad dominuje na polu bitwy".

Prezydent Trump i jego najbliżsi doradcy wojskowi nie podzielają stanowiska McCaina i Grahama. W wywiadzie udzielonym w środę telewizji Fox News Trump kilkakrotnie powtórzył, że „nie zamierza bardziej zaangażować się w Syrii”.

RP, PAP