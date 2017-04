Pakistan: Lincz na studencie oskarżonym o bluźnierstwo

Pakistański student został w czwartek pobity na śmierć przez niewielką grupę na kampusie uniwersyteckim na północy kraju z powodu oskarżeń o udostępnienie bluźnierczych materiałów na Facebooku – poinformowała policja i przedstawiciele uczelni.

Na nagraniu wideo z ataku na Mashala Khana, do którego dotarła Agencja Reutera, widać, jak ok. 10 studentów wykrzykuje „Allahu akbar” i na oczach innych ludzi bije deskami rozebranego do naga mężczyznę.

Po linczu, do którego doszło na uniwersytecie im. Abdula Walego Khana w mieście Mardan, zatrzymano 90 studentów, którzy obecnie są przesłuchiwani – poinformował szef lokalnej policji Mohammad Alam Shinwari.

Uczelnia została ewakuowana i tymczasowo zamknięta. Sprawcy „po zadaniu studentowi ciężkich tortur chcieli jeszcze spalić jego ciało” – powiedział Shinwari.

Nie jest jasne, jakie materiały umieszczone przez Khana na Facebooku były powodem wysunięcia przeciwko niemu oskarżeń o bluźnierstwo.

Mężczyzna studiował dziennikarstwo, a jeden z jego nauczycieli nazwał go świetnym i dociekliwym studentem. – Zawsze skarżył się na system polityczny w kraju, ale nigdy nie słyszałem, aby mówił coś kontrowersyjnego na temat religii – powiedział nauczyciel.

W zamieszkanym głównie przez muzułmanów Pakistanie za bluźnierstwo grozi kara śmierci, ale już samo oskarżenie może doprowadzić do wybuchu przemocy.

RS, PAP