Turcja: Zakończyło się głosowanie w referendum konstytucyjnym

W Turcji w niedzielę po południu zakończyło się głosowanie w referendum, które ma zatwierdzić wprowadzone do konstytucji poprawki zmieniające ustrój polityczny Turcji z parlamentarnego na prezydencki.

Do wzięcia udziału w referendum uprawnionych było ok. 55,3 mln osób. Ponad 167 tys. lokali wyborczych otwartych było do godz. 15.00 czasu polskiego na wschodzie Turcji i do 16.00 w pozostałej części kraju. Turcy za granicą głosowali wcześniej.

51,7 proc. wyborców opowiedziało się w referendum za zmianą systemu politycznego z parlamentarnego na prezydencki – podała turecka agencja prasowa Anatolia po przeliczeniu 95 proc. głosów

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, oddając głos, wyraził nadzieję na wysoką frekwencję. Przekonywał, że proponowane zmiany pozwolą zapewnić krajowi bezpieczeństwo, stabilność i rozwój gospodarczy.

– To referendum nie jest zwykłym głosowaniem [...] ma ono zadecydować o zmianie systemu rządów. Wierzę, że nasz naród opowie się za szybszym rozwojem, a nawet skokiem naprzód. Wierzę, że mój naród przy podejmowaniu decyzji dokona kroku ku przyszłości – powiedział Erdogan dziennikarzom.

– Wierzę w demokratyczny zdrowy rozsądek mojego narodu – dodał.

Zgodnie z propozycjami zmian prezydent miałby być jednocześnie szefem państwa i rządu, mógłby sprawować władzę za pomocą dekretów, a także rozwiązywać parlament; wzrósłby też jego wpływ na wymiar sprawiedliwości.

W zamieszkanej głównie przez Kurdów prowincji Diyarbakir w wiejskiej szkole służącej jako punkt wyborczy doszło do strzelaniny. Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna. Przyczyny incydentu nie są znane.

RS, PAP