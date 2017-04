KE apeluje do Turcji

Zważywszy na możliwie niewielką przewagę zwolenników zmiany systemu rządów z parlamentarnego na prezydencki (51,3 proc. głosujących), Turcja musi uczynić wszystko, by ocalić narodowy konsensus – wskazała Komisja Europejska w oświadczeniu wydanym w niedzielę.

W swej deklaracji Komisja Europejska zaapelowała do władz Turcji, aby kierowały się dążeniem do zachowania zgody narodowej przy wdrażaniu zmian ustrojowych wynikających z rezultatów referendum.

O ostrożność i rozwagę we wprowadzaniu zmian systemowych zaapelowała do Turcji również Rada Europy. "Jest dziś szczególnie ważne, by niezależność władzy sądowniczej w Turcji była zagwarantowana w pełnej zgodności z zasadami państwa prawa i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Rada Europy, której Turcja jest pełnoprawnym członkiem (od 1949 r. – PAP) wyraża gotowość wspomagania Ankary w tym procesie" – napisał w oświadczeniu wydanym w niedzielę sekretarz generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland.

Zgodnie z komunikatem Najwyższej Komisji Wyborczej (YSK) w niedzielnym referendum w Turcji zwyciężyli zwolennicy prezydenckiego system rządów, który miałby zastąpić dotychczasowy system parlamentarny. Za zmianami opowiedziało się o 1,25 mln więcej głosujących niż przeciwników głosujących na "nie". "Za" głosowało łącznie 51,3 proc. uczestników plebiscytu – poinformował w niedzielę wieczorem szef Najwyższej Komisji Wyborczej (YSK), Sadi Guven.

RS, PAP