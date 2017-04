Trzy osoby zastrzelone w Kalifornii

Trzy osoby zostały zastrzelone we wtorek w kalifornijskim mieście Fresno. Jak poinformowały lokalne media, podczas aresztowania podejrzany o te zabójstwa mężczyzna krzyczał: "Allahu Akbar".

Przedstawiciel miejscowej policji powiedział, że na razie jest zbyt wcześnie by stwierdzić, czy to był atak terrorystyczny.

Aresztowany mężczyzna to czarnoskóry Kori Ali Muhammad. Według świadków 39-latek otworzył ogień w czterech miejscach w centrum Fresno, m.in. na parkingu przed budynkiem należącym do parafii katolickiej. Według dziennika "Fresno Bee" wcześniej wyrażał on na portalach społecznościowych nienawiść wobec białych i rządu USA. Trzy osoby zabite we wtorek we Fresno to biali.

Kori Ali Muhammad był poszukiwany przez policję w związku zabójstwem w ubiegłym tygodniu ochroniarza w miejscowym hotelu.

RS, PAP