Statek kosmiczny Sojuz MS-04 zmierza ku ISS

Rosyjski statek kosmiczny Sojuz MS-04 z Rosjaninem Fiodorem Jurczychinem i Amerykaninem Jackiem Fischerem wszedł w czwartek po starcie z kosmodromu Bajkonur na orbitę wokółziemską, zmierzając ku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) – podała kontrola lotu.

Start nastąpił o godzinie 9.13 czasu polskiego. Połączenie z ISS ma nastąpić już sześć godzin później, a nie po dwóch dobach tak jak w przypadku trzech poprzednich i traktowanych jako próbne misji statków Sojuz MS.

Według agencji TASS, trzecie i przewidziane dla nierosyjskiego astronauty miejsce w Sojuzie MS-04 pozostało puste, dlatego że nie udało się w krótkim czasie znaleźć odpowiednio wyszkolonego kandydata. Jego fotel zajął 70-kilogramowy kontener ładunkowy.

58-letni Jurczychin wyruszył na orbitę już po raz piąty, natomiast 43-letni Fischer jest kosmicznym debiutantem. Obaj mają powrócić na Ziemię 3 września na pokładzie Sojuza MS-04 wraz z pełniącą obecnie funkcję dowódcy ISS Amerykanką Peggy Whitson. W najbliższy poniedziałek pobije ona wynoszący dotąd 534 dni rekord łącznego czasu pobytu obywatela USA w kosmosie. Whitson towarzyszą obecnie na stacji orbitalnej Rosjanin Oleg Nowicki i Francuz Thomas Pesquet.

Początkowo planowano, że Sojuzem MS-04 polecą dwaj Rosjanie, a nie jeden, ale rosyjska państwowa agencja kosmiczna Roskosmos postanowiła zmniejszyć od wiosny bieżącego roku rosyjską obsadę ISS z trzech do dwóch osób. Stan taki, który oznacza zwiększenie ekipy astronautów nierosyjskich z trzech do czterech, ma potrwać do czasu dołączenia do stacji orbitalnej rosyjskiego modułu laboratoryjnego Nauka, co nastąpi nie wcześniej niż jesienią 2018 roku.

RP, PAP