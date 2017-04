Pierwszy fiński satelita w kosmosie

Finlandia oficjalnie rozpoczęła badanie kosmosu. W sobotę pierwszy fiński satelita dotarł do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, skąd w maju ma zostać wprowadzony na docelową orbitę. Będzie badał niższą warstwę atmosfery.

Fiński satelita Aalto-2 został wystrzelony we wtorek z przylądka Canaveral na Florydzie razem z 37 podobnymi satelitami wchodzącymi w skład międzynarodowego programu QB50, którego zadaniem jest eksploracja termosfery na wysokości 200-380 km. Jest to najmniej zbadana część atmosfery.

W najbliższych tygodniach satelity będą uwalniane. Aalto-2 ma krążyć nad równikiem. Niektóre dane będą wysyłane do fińskiej stacji naziemnej Uniwersytetu Aalto w Otaniemi, położonej w bliskim sąsiedztwie Helsinek.

– Dzisiejsze wydarzenie otwiera nową erę w fińskich badaniach kosmosu. Jesteśmy z tego bardzo dumni – powiedział prof. Jaan Praks z Uniwersytetu Aalto, dyrektor projektu. Dodał, że najprawdopodobniej satelity zostaną odczepione od stacji 8 lub 15 maja.

Aalto-2 jest jednym z 50 satelitów wchodzących w skład międzynarodowej misji QB50, w której udział biorą ośrodki akademickie z 23 krajów świata. Wyniki badań posłużą do lepszego poznania procesów zachodzących w atmosferze ziemskiej. Jako część międzynarodowej misji satelita jest oficjalnie zarejestrowany w Belgii. Jest to nanosatelita typu CubeSat, waży ok. 2 kg i ma wymiary 10x10x20cm.

Nie jest to jednak pierwszy satelita zbudowany przez Finów. W 2010 r. rozpoczęła się budowa satelity Aalto-1, również typu CubeSat, o wymiarach 30x10x10 cm. W jego budowie uczestniczyło ponad 80 studentów Aalto. Miał zostać wystrzelony na jesieni 2015 r., ale z różnych powodów jego lot został odłożony. Finowie spodziewają się, że Aalto-1 zostanie wyniesiony na orbitę jeszcze w maju tego roku. Ma zostać wystrzelony z Indii i dostarczać różnego rodzaju dane do celów naukowych, m.in. dotyczące promieniowania kosmicznego.

