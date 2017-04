Forum Polonii w amerykańskiej Częstochowie

"Polonia Semper Fidelis - Budujmy Wspólny Front Patriotyczny" - to motto IV Forum Polonijnego w amerykańskiej Częstochowie. Sobotnia konferencja wyróżniała się bogatą tematyką: od czynu zbrojnego Polaków w USA przed 100 laty, po plany tworzenia nowych struktur organizacyjnych.

- To bardzo ważne spotkanie, skupia kwiat Polonii, osoby od dawna zaangażowane w patriotyczną działalność i oddane sprawom polskim. Nasz udział jest wyrazem szacunku państwa polskiego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla tych ludzi. Mam nadzieję, że będzie to elementem budowy partnerskich relacji z Polonią. Nasz rząd nie traktuje Polonii jako kłopotu czy petenta, lecz ważnego partnera w realizacji spraw ważnych dla wszystkich Polaków w kraju i na świecie – powiedział PAP wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak.

W swym wystąpieniu do zgromadzonych Dziedziczak uznał za wielką zasługę Polonii m.in. podejmowanie kwestii Katynia oraz katastrofy smoleńskiej.

Wiceminister powiedział, że utrwalanie polskości jest przejawem czystego patriotyzmu. Zwrócił też uwagę na nowe inicjatywy rządu RP w sprawach Polonii. Należy do nich m.in. wprowadzenie Karty Polaka.

Wywołującym wiele emocji w środowisku polonijnym w USA problemom inwigilacji przez władze PRL w latach 1945-1989 poświęcony był wykład dyrektora Wojskowego Biura Historycznego i członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Sławomira Cenckiewicza. Wskazał on m.in., że trwa proces odtajniania zbioru zastrzeżonego IPN. Znalazły się w nim nie tylko materiały, których ujawnienie mogłoby się wiązać z zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa, lecz także mogące odkryć działania komunistycznych aparatczyków.

Filip Frąckowiak, zastępca szefa TVP Polonia i dyrektor Izby Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, przedstawił go jako ostatniego polskiego żołnierza tułacza. Z jego postacią łączył historię, teraźniejszość, a także ostrzeżenie na przyszłość.

O Kuklińskim, którego misja wciąż budzi sprzeczne opinie, mówił jako o bohaterze wszystkich Polaków. Przekazał on Amerykanom ok. 35 tys. tajnych informacji. Zapobiegło to atakowi wojsk Układu Warszawskiego na Zachód i uchroniło Polaków przed potencjalnym kontruderzeniem jądrowym NATO.

Frąckowiak przypomniał o problemach związanych z rehabilitacją Kuklińskiego i jego powrotem do Polski. Starania w tym celu podejmowała Polonia. Nieformalnie zabiegała o to także administracja prezydenta Billa Clintona. W 2016 roku pułkownik został pośmiertnie awansowany na stopień generała.

Zdaniem Filipa Frąckowiaka, do utworzenia Izby Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego przyczyniła się w dużym stopniu Polonia.

Amerykańskim Polakom poświęcone były m.in. prelekcje o Klubach Gazety Polskiej w USA i Kanadzie, Światowej Radzie Badań nad Polonią oraz relacjom z macierzą.

Program sesji obejmował też zagadnienia dotyczące przyszłości i obecnych ważnych wyzwań amerykańskich Polaków. Łączyło się to m.in. z zawiązującą się właśnie ogólnokrajową organizacją polonijną.

Na sobotnim spotkaniu pośród zagadnień nawiązujących do historii znalazło się wsparcie przed wiekiem Polaków w USA dla niepodległościowych aspiracji rodaków.

Powracając do czynu zbrojnego wychodźstwa w Ameryce dr Teofil Lachowicz ze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA mówił o utworzeniu 49 punktów rekrutacyjnych do Armii Polskiej tworzonej podczas I wojny światowej we Francji. Zakwalifikowano do niej 22 tys. polsko-amerykańskich ochotników.

Polonia w USA wsparła też finansowo wysiłki Polaków walczących o niepodległość. Przeznaczyła na ten cel niebagatelną wówczas kwotę ponad 4,4 mln dolarów.

Uczestnicy Forum Polonii przygotowali list do prezydenta Donalda Trumpa, który jako jedyny kandydat na najwyższy urząd w USA spotkał się w czasie kampanii wyborczej z Polonią.

"Trump przedstawił Polskę jako wzorcowy kraj wypełniający wszystkie obowiązki państwa członkowskiego NATO, przyrzekał władzom RP pomoc w odzyskaniu wraku tupolewa toteż prosimy by się wywiązał z obietnicy" – wskazał jeden z współinicjatorów powołania Forum Polonijnego Tadeusz Antoniak, szef Komitetu Obchodów Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

RP, PAP