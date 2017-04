Dwa amerykańskie myśliwce F-35A przybyły do Estonii

Dwa amerykańskie wielozadaniowe myśliwce F-35A przybyły we wtorek po południu z bazy Lakenheath w Wielkiej Brytanii do bazy lotniczej w Amari w Estonii - poinformował estoński portal err.ee. Do Estonii przybyło też 20 instruktorów lotniczych.

Samoloty F-35A pozostaną w Estonii przez kilka tygodni, żeby wziąć udział w lotach szkoleniowych wraz z innymi samolotami sił powietrznych USA i innych sił sprzymierzonych - precyzuje estoński portal. Jest to ich pierwszy udział w misji szkoleniowej w Europie. Maszyny F-35 będą także rozmieszczone w Rumunii.

Według informacji sił powietrznych USA Amerykanie planują na stałe utrzymywać maszyny tego typu w Europie od 2020 roku. F-35 to amerykański jednomiejscowy, jednosilnikowy myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji zbudowany przez korporację Lockheed Martin.

W Estonii odbyło się miniony czwartek powitanie wielonarodowej grupy batalionowej NATO. Grupa ta, złożona z ok. 1,2 tysięcy żołnierzy brytyjskich, francuskich i duńskich, stacjonować będzie w miejscowości Tapa, oddalonej o ok. 150 km od granicy z Rosją.

Na zeszłorocznym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie NATO podjęło decyzję o wzmocnieniu swojej wschodniej flanki poprzez rozmieszczenie w Polsce i trzech państwach bałtyckich po jednej grupie batalionowej.

Wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu to odpowiedź na rosyjską agresję na Ukrainę i - jak podkreśla NATO - ma charakter obronny. Rosja postrzega obecność wojsk NATO w krajach bałtyckich jako prowokację i uważa tamtejszą "trwałą" obecność militarną USA za przeszkodę w stosunkach z Zachodem.

