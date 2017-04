Policja ujawniła tożsamość niedoszłego zamachowca z Londynu

Brytyjska policja ujawniła tożsamość mężczyzny, który został w czwartek zatrzymany w rządowej dzielnicy Londynu, Whitehall, pod zarzutem posiadania broni i przygotowywania zamachu terrorystycznego. Podejrzany to 27-letni Brytyjczyk Khalid Mohamed Omar Ali.

Ali został zatrzymany przez uzbrojonych policjantów po południu w pobliżu brytyjskiego parlamentu i wejścia do stacji Westminster, a wcześniej był obserwowany i śledzony przez oficerów działających w ukryciu. Znaleziono przy nim co najmniej trzy noże, które według policji mogły być użyte do zamachu terrorystycznego.

Jak podkreślono w oświadczeniu, służby działały na podstawie konkretnych informacji wywiadowczych, które - według mediów - pochodziły od członka rodziny mężczyzny. Według informacji Scotland Yardu, zatrzymany mieszka w dzielnicy Tottenham na północy Londynu i jest Brytyjczykiem, choć urodził się poza granicami Wielkiej Brytanii.

Zatrzymanie przeprowadzono na podstawie ustawy antyterrorystycznej, zgodnie z którą policja ma 14 dni na postawienie zarzutów lub zwolnienie mężczyzny z aresztu.

Do policyjnej interwencji doszło zaledwie kilkadziesiąt metrów od miejsca, gdzie 22 marca br. 52-letni Khalid Masood przeprowadził atak terrorystyczny, zabijając 5 osób i samemu ginąc od strzałów interweniującej policji.

RS, PAP