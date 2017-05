Aresztowano 46 podejrzanych o atak w Medynie w 2016 roku

Saudyjskie siły bezpieczeństwa aresztowały 46 osób podejrzanych o przynależność do zbrojnej organizacji odpowiedzialnej za zamach bombowy dokonany w lipcu 2016 roku przed świętym dla islamu meczetem w Medynie.

Według państwowej agencji SPA, która powołała się na ministerstwo spraw wewnętrznych, wśród zatrzymanych jest 32 obywateli saudyjskich i 14 obcokrajowców.

„Śledztwo wykazało, że aresztowani byli bezpośrednio zaangażowani w zbrodnię przeciw wiernym w świętym Meczecie Proroka” – podało w oświadczeniu saudyjskie MSW.

Aresztowania dokonano w Dżuddzie, portowym mieście na zachodzie kraju – podała SPA.

W lipcu 2016 roku, podczas ramadanu, zamachowiec-samobójca wysadził się w powietrze przed Meczetem Proroka, w którym znajduje się grób proroka Mahometa. W tym bezprecedensowym ataku zginęło czterech policjantów.

Żadna organizacja do dziś nie przyznała się do przeprowadzenia tego ataku, także MSW w swoim komunikacie nie wskazało winnych, jednak nieoficjalnie zamach przypisywany jest – jak pisze Reuters – Państwu Islamskiemu (IS).

Od połowy 2014 roku IS dokonało serii zamachów bombowych i ataków z użyciem broni palnej w Arabii Saudyjskiej. Wśród licznych ofiar tych aktów terroru większość stanowili przedstawiciele szyickiej mniejszości oraz członkowie sił bezpieczeństwa. IS dąży do obalenia arabskich monarchii w regionie Zatoki Perskiej, zarzucając im niewolnicze podążanie za Zachodem.

RS, PAP