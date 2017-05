Paryż: Starcia z policją i brak jedności związkowej

Poniedziałkowe obchody 1 maja w Paryżu charakteryzowały gwałtowne starcia lewackich bojówek z policją i niemożność zorganizowania wspólnego pochodu przez wszystkie francuskie związki zawodowe.

Podczas gdy centrala CFDT manifestowała pod hasłem głosowania 7 maja na byłego członka Partii Socjalistycznej Emmanuela Macrona, bliska komunistom CGT wzywała jedynie do zagrodzenia drogi jego konkurentce, szefowej Frontu Narodowego Marine Le Pen.

Tradycyjnie apolityczna FO żądała natomiast, by hasła ograniczyć do postulatów pracowniczych. Dzięki kompromisowemu hasłu „Trzeba pobić Front Narodowy, aby możliwy był postęp socjalny”, CGT dołączyła do pochodu FO.

Wiec pierwszomajowy zwołany przez wielką centralę związkową CFDT nie zgromadził wielu osób. Powiększyli go nieco spóźnieni aktorzy i pracownicy Teatru Słońca. Prawie każdy niósł tabliczkę z napisem: „Nie wstrzymamy się od głosu. Żeby pobić Marine Le Pen, będziemy głosować na Macrona”.

We wczesnych godzinach popołudniowych w okolicach metra Pyrenees, gdzie przy pojazdach policyjnych zgromadzeni byli funkcjonariusze uzbrojeni w karabiny, wyraźnie czuć było zapach gazu łzawiącego. Śpiewy i krzyki dobiegały z pobliskich ulic, na których zbierali się anarchiści i inne grupki bojówek skrajnej lewicy.

Nieco później, podczas wspólnego pochodu central związkowych CGT i FO, dochodziło do rozruchów niemal na każdym skrzyżowaniu. Powodowali je lewaccy bojówkarze, zamaskowani, ubrani na czarno, rzucając w policjantów butelkami z benzyną, żelaznymi sztabami i deskami. Policjanci odpowiadali gazem łzawiącym.

Według prefektury policji paryskiej, czterech funkcjonariuszy odniosło obrażenia, a jeden „został poważnie poparzony”. Po przejściu manifestantów trasę pochodu wyznaczały wyrwane śmietniki i zniszczone wiaty.

RP, PAP