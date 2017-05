Od 15 dni trwa strajk głodowy palestyńskich więźniów w Izraelu. Na Zachodnim Brzegu Jordanu odbywają się demonstracje poparcia dla głodujących.

W poniedziałek, według rzecznika izraelskiej służby więziennej Asafa Libratiego, liczba palestyńskich więźniów domagających się lepszych warunków spadła do 870 z 1300 tydzień wcześniej. Mimo to jest to jeden z największych takich protestów w ostatnich latach.

Librati nie powiedział, dlaczego ponad 400 więźniów zakończyło głodówkę.

Więźniowie prowadzący strajk głodowy są trzymani oddzielnie od współwięźniów, a kilku zamknięto w izolatkach. Według rzecznika, stan głodujących jest sprawdzany przez personel medyczny. Wszystkim na początku protestu odebrano przedmioty osobiste, w tym książki.

Strajk głodowy rozpoczął Marwan Barguti, skazany pięciokrotnie na dożywocie. Ten palestyński lider odbywa karę więzienia od 2002 roku, ale wciąż znajduje się na czele sondaży badających społeczne poparcie dla ewentualnych następców 82-letniego prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa.

Celem prowadzonej głodówki ma być „położenie kresu nadużyciom” władzy więziennej – napisał w tekście wysłanym z więzienia Hadarim do amerykańskiego dziennika „New York Times” Barguti, który odegrał znaczącą rolę w obu intifadach, czyli antyizraelskich powstaniach z 1987 i 2000 r.

„Palestyńscy więźniowie padają ofiarą tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania, zaniedbań medycznych, a niektórzy zostali w więzieniu zabici” – podkreślił w tekście dla „NYT”, opublikowanym na portalu gazety. Za karę Bargutiego przewieziono do innego więzienia, w al-Dżalama, gdzie przebywa w izolatce.

W geście solidarności ze strajkującymi w wielu miastach na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy tysiące ludzi od dwóch tygodni bierze udział w manifestacjach.

Obecnie w izraelskich więzieniach przebywa ok. 6,5 tys. Palestyńczyków, w tym 62 kobiety i 300 nieletnich. Kilkuset przetrzymywanych jest bez procesu i postawienia zarzutów.

Na środę zapowiadany jest duży wiec poparcia dla prowadzących strajk głodowy. W środę Abbas ma się spotkać w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

