Premier Japonii zapowiada "historyczną" zmianę konstytucji

Premier Japonii Shinzo Abe zapowiedział, że obecnie jest najlepszy czas do podjęcia "historycznego kroku" rewizji konstytucji, narzuconej krajowi po II wojnie światowej przez zwycięskie USA. 3 maja Japonia obchodzi 70. rocznicę uchwalenia ustawy zasadniczej.

Abe ocenił w poniedziałek, że obecnie "sytuacja związana z bezpieczeństwem znacznie się pogarsza", dlatego Japonia musi zrewidować swoje prawo. "Czas, by zaprezentować opinii publicznej nasze szczególne stanowisko wobec idealnej konstytucji" - powiedział podczas posiedzenia swojej Partii Liberalno-Demokratycznej.

"W tym szczególnym roku podejmiemy historyczny krok w stronę większego celu reformy konstytucji" - dodał premier. Obecnie ci, którzy uważają, że konstytucja jest napisana w "nieśmiertelnym kształcie", należą do mniejszości - podkreślił.

Premier Abe znany jest z dążenia do rewizji japońskiej konstytucji, stworzonej pod dyktando amerykańskich wojsk okupacyjnych w tonie pacyfistycznym. Japonia została pozbawiona prawa do posiadania regularnej armii oraz wyrzekła się prawa do prowadzenia wojny. Takie zapisy miały na celu zagwarantowanie, że po wojnie nie odżyją nacjonalistyczne nastroje.

RS, PAP