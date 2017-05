Brytyjski kontyngent przybył do Sudanu Płd.

Brytyjski kontyngent wojskowy sformowany z czterystu żołnierzy i oficerów wywodzących się z elitarnego Korpusu Inżynierów Królewskich przybył we wtorek do dotkniętego klęską głodu Sudanu Płd., aby wspomóc misję ONZ w tym państwie – podała misja ONZ (UNMISS).

Korpus Królewskich Wojsk Inżynieryjnych, nazywany niekiedy w Wlk. Brytanii "Inżynierami Królewskimi" (Corps of Royal Engineers) specjalizuje się w inżynierii wojskowej oraz zapewnia wsparcie techniczne dla brytyjskich sił zbrojnych.

W Sudanie Południowym, który od kilku miesięcy przeżywa klęskę głodu, Inżynierowie Królewscy będą wypełniać zadania wynikające z działalności punktów pomocy ONZ rozsianych po całym kraju takie jak: poprawa warunków mieszkalnych ludności, budowa i naprawa dróg, budowa systemu nawadniania oraz zapewnienie bezpieczeństwa.

"Jednostka zajmie się w szczególności budową nabrzeża i przystani na Nilu, który przecina kraj z południa na północ (Nil Górski-Nil Biały - PAP) oraz lądowiska dla helikopterów" – podała w swym komunikacie misja ONZ w Sudanie Południowym.

Sudan Południowy, który jest jednym z najmłodszych państw świata, przeżywa klęskę głodu. W minioną sobotę rząd ogłosił, że ze względu na głód panujący w kraju znosi cła i podatki od importowanej żywności. Władze pragną w ten sposób wymusić obniżenie cen żywności, które bardzo poszły w górę.

Z danych ONZ wynika, że niemal połowa mieszkańców 12-milionowego Sudanu Południowego jest trwale niedożywiona. W niektórych częściach kraju ogłoszono stan nadzwyczajny w związku z klęską głodu.

Już lutym Organizacja Narodów Zjednoczonych alarmowała, że ok. 100 tys. mieszkańców Sudanu Płd. cierpi głód, a około miliona jest zagrożonych tą klęską wskutek konfliktu zbrojnego.

Wojna w Sudanie Południowym, który oddzielił się od Sudanu w 2011 r., rozpoczęła się dwa lata później – w grudniu 2013 roku, kiedy to prezydent Salva Kiir z plemienia Dinka oskarżył ówczesnego wiceprezydenta Riekę Machara z plemienia Nuer o przygotowywanie zamachu stanu przeciwko niemu.

Konflikt pogłębił istniejące w państwie podziały etniczne. Ocenia się, że ok. 3 mln osób zostało zmuszonych do opuszczenia swych domostw. Mimo iż rząd i zbrojna opozycja na czele z Macharem podpisali w sierpniu 2015 roku układ pokojowy, napięcie w kraju utrzymuje się, a wielu obserwatorów ostrzega, że w Sudanie Południowym może dojść do ludobójstwa.

RP, PAP