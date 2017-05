IS przyznało się do zamachu w Kabulu

Państwo Islamskie (IS) przyznało się do zorganizowania zamachu, do którego doszło w środę rano w centrum Kabulu. Według oświadczenia IS zamachowiec-samobójca wysadził w powietrze samochód-pułapkę, gdy przejeżdżał obok cywilnej misji NATO „Resolute Support”.

EFE zastrzega, że nie udało się potwierdzić autentyczności komunikatu, według którego „męczennik z Państwa Islamskiego zdetonował bombę w samochodzie, mierząc w siły amerykańskie w pobliżu ambasady USA”.

Według afgańskiego MSW w wyniku eksplozji osiem osób zginęło, a 28 zostało rannych; komunikat IS mówi o co najmniej dziewięciu ofiarach.

Ofiary zamachu to afgańscy cywile; wśród rannych jest trzech amerykańskich żołnierzy.

Według zastępcy rzecznika ministerstwa spraw wewnętrznych Nadżiba Danisza celem ataku były pojazdy, w tym – transportery opancerzone – wykorzystywane przez misję Sojuszu Atlantyckiego.

Zniszczeniu uległo wiele prywatnych samochodów osobowych, które były zaparkowane w tej dzielnicy.

RS, PAP