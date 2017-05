Nowy front przeciw IS w Mosulu

Irackie wojsko otworzyło w czwartek nowy front w walce o wyzwolenie z rąk bojowników Państwa Islamskiego (IS) miasta Mosul na północy Iraku i napiera na siły dżihadystów od północnego zachodu – poinformował wojskowy dowódca cytowany przez Agencję Reutera.

Do miasta zbliżają się: 9. dywizja pancerna armii irackiej oraz jednostki szybkiego reagowania podlegające irackiemu MSW – oświadczył informator Reutera.

Nowe siły rzucone w rejon obleganego miasta mają wesprzeć działania elitarnych sił antyterrorystycznych oraz oddziałów Policji Federalnej, podlegającej MSW w Bagdadzie, które prowadzą ofensywę od południa.

Dowodzona przez Stany Zjednoczone międzynarodowa koalicja antyislamistyczna zapewnia irackim siłom rządowym wsparcie z ziemi i powietrza podczas rozpoczętej w październiku 2016 roku ofensywy na Mosul.

Mosul, który jest największym miastem na północy Iraku, został opanowany przez fundamentalistycznych sunnickich bojowników w połowie 2014 roku. W styczniu obecnego roku armia iracka wyzwoliła wschodnią część miasta, od lutego trwa ofensywa na część zachodnią.

Bojownicy IS zostali otoczeni w północno-zachodniej części Mosulu, obejmującej wielki meczet al-Nuri i gęsto zaludnione Stare Miasto, gdzie sieć wąskich uliczek utrudnia działania irackim oddziałom. Jest to miejsce symboliczne – to właśnie tam przywódca IS Abu Bakr al-Bagdadi 29 czerwca 2014 roku ogłosił powstanie kalifatu na podbitych obszarach w Iraku i Syrii.

Mosul jest ostatni bastionem miejskim IS w Iraku.

RS, PAP