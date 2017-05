Niemcy: Szef Urzędu Kryminalnego BKA o cyberatakach

Szef Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) Hans-Georg Maassen powiedział w czwartek, że liczy się w okresie przed wyborami parlamentarnymi we wrześniu z nasileniem ataków hakerskich na niemieckich polityków i członków rządu.

Dodał, że niepokoi go dostępność w internecie środków do cyberataków.

- Spodziewamy się dalszych ataków, bardzo uważnie przyglądamy się zagrożeniom - powiedział Maassen w Poczdamie podczas konferencji poświęconej zapobieganiu cyberatakom.

Szef BKA ujawnił, że jego służby wykryły i unieszkodliwiły przeprowadzane za pomocą spreparowanych e-maili ataki na rządzącą w Niemczech partię CDU kanclerz Angeli Merkel. Czujność strony niemieckiej wzrosła po atakach hakerów rosyjskich na cele wojskowe w USA.

Obiektem hakerskich ataków był w przeszłości między innymi Bundestag.

W przemówieniu do uczestników konferencji Maasen zaznaczył, że w internecie można kupić wszystkie potrzebne do cyberataków instrumenty. - Można kupić luki w systemach zabezpieczeń, a także wykradzione dane - powiedział. Dostępne są też jego zdaniem systemy pozwalające na ukrycie tożsamości osoby przeprowadzającej cyberatak.

Według Maassena ceny usług internetowych spadły, co powoduje, że wiele konwencjonalnych gałęzi przestępczych przeniosły swoją działalność do sieci. W darknecie, czyli w swego rodzaju ukrytej, istniejącej równolegle sieci, dostępne są narkotyki, broń i pornografia dziecięca - ostrzegł szef BKA. "Crime as a service" ("Przestępstwo jako usługa") jest jego zdaniem rosnącą gałęzią przemysłu.

