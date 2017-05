Hollande zapowiada śledztwo w związku z atakiem hakerów

Prezydent Francji Franςois Hollande oświadczył w sobotę, że atak hakerów na sztab kandydata do prezydentury Emmanuela Macrona na dwa dni przed niedzielną drugą turą wyborów „nie pozostanie bez odpowiedzi”.

– Wiedzieliśmy, że istnieje takie ryzyko podczas kampanii wyborczej, bo doszło do tego gdzie indziej. Nic nie zostanie bez odpowiedzi – powiedział prezydent w rozmowie z agnecją AFP.

– Jeśli rzeczywiście miała miejsce pewna liczba zakłóceń albo wymuszeń, będą procedury, które znajdą zastosowanie. Trzeba pozwolić, by toczyło się śledztwo – dodał Hollande, składając wizytę w jednym z paryskich muzeów w towarzystwie króla Maroka Mohammeda VI.

Sztab Macrona ogłosił w piątek wieczorem, że padł ofiarą „zmasowanego i skoordynowanego ataku” niezidentyfikowanych hakerów, na skutek którego do sieci przeniknęło ok. 9 gigabajtów dokumentów i danych, w tym finansowych. Anonimowy użytkownik kryjący się pod nickiem EMLEAKS udostępnił je na jednej ze stron wymiany plików, mieszając – jak twierdzą francuskie władze – materiały oryginalne z falsyfikatami.

Sztab Macrona nie oskarżył o atak jakiegokolwiek ugrupowania politycznego, ale porównał go do ujawnienia e-maili Partii Demokratycznej przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi w USA, co osłabiło kandydatkę Demokratów do Białego Domu Hillary Clinton. O atak ten oskarżano hakerów rosyjskich.

W niedzielę we Francji odbędzie II tura wyborów prezydenckich, w której Macron zmierzy się z Marine Le Pen. Według ostatnich sondaży opublikowanych w piątek przed ciszą wyborczą wygrywa on ze swą rywalką stosunkiem głosów 61,5-63 do 37-38,5.

