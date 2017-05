We Francji rozpoczęło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich

We Francji w niedzielę rano rozpoczęło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich, w której rywalizują Emmanuel Macron i Marine Le Pen.

We Francji kontynentalnej lokale wyborcze będą czynne od godz. 8 do 19, a w wielkich miastach - do godz. 20. Natychmiast potem spodziewana jest publikacja wyników pierwszych sondaży exit polls. Oczekuje się, że wynik wyborów zostanie podany zaledwie kilka godzin później.

Pierwszym francuskim terytorium zamorskim, gdzie rozpoczęło się w sobotę głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich, była wspólnota Saint-Pierre-et-Miquelon na Oceanie Atlantyckim u wybrzeży kanadyjskiej Nowej Funlandii. W sobotę głosowali też wyborcy w Gujanie Francuskiej, Polinezji Francuskiej i na francuskich wyspach na Karaibach. Głosują także Francuzi przebywający w obu Amerykach.

Łącznie uprawnionych do głosowania jest 47 mln francuskich wyborców.

