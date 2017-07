Fiasko rokowań w sprawie Cypru

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres poinformował w piątek nad ranem, że prowadzone w Szwajcarii rozmowy, mające zakończyć trwający od ponad 40 lat konflikt cypryjski, zakończyły się bez rezultatu.

– Z przykrością informuję, że mimo bardzo silnego zaangażowania i determinacji wszystkich delegacji i stron konferencja w sprawie Cypru zakończyła się bez porozumienia – powiedział Guterres na konferencji prasowej.

Dodał jednak, że „nie oznacza to, iż nie są możliwe kolejne inicjatywy w celu rozwiązania problemu cypryjskiego”.

Ostatnia, bardzo burzliwa, sesja rokowań prowadzonych w szwajcarskim kurorcie Crans Montana, zakończyła się w piątek o godz. 2.00 nad ranem. Guterres uchylił się od ujawnienia, co było powodem fiaska.

Sekretarz generalny ONZ przyleciał do Crans Montana w czwartek, aby podjąć ostatnią próbę nakłonienia Greków i Turków cypryjskich do zawarcia porozumienia o zjednoczeniu ich wyspy, położonej we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Nacisk próbował też wywrzeć wiceprezydent USA Mike Pence, który zatelefonował do uczestników konferencji i wzywał ich, aby „wykorzystali historyczną okazję”.

Kolejne inicjatywy dyplomatyczne, podejmowane od czasu zbrojnej inwazji tureckiej armii na Cypr w 1974 r. i spowodowanego nią podziału wyspy, nie przynoszą rezultatów. Grecy cypryjscy odpowiedzieli na inwazję oderwaniem ich części wyspy i podjęciem starań o przyłączenie jej do Grecji.

RS, PAP