Seul i Tokio z zadowoleniem przyjęły rezolucję

Korea Południowa i Japonia z zadowoleniem przyjęły we wtorek kolejną rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, nakładającą dodatkowe sankcje gospodarcze na Koreę Północną w związku z jej ostatnią próbą nuklearną.

Według władz w Seulu jedynym sposobem, by Pjongjang uniknął izolacji i trudności gospodarczych jest zaprzestanie programu jądrowego.

"Korea Północna musi zdać sobie sprawę z tego, że zuchwałe przeciwstawianie się pokojowi międzynarodowemu będzie skutkowało jeszcze silniejszymi sankcjami międzynarodowymi" - oświadczył Błękitny Dom, czyli kancelaria prezydenta Korei Południowej. Seul wyraził też uznanie dla konsensusu, który został osiągnięty w tej sprawie przez wspólnotę międzynarodową.

Premier Japonii Shinzo Abe powiedział, że "ważne jest, aby zmieniać północnokoreańską politykę poprzez wywieranie większej niż kiedykolwiek wcześniej presji na ten kraj".

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednomyślnie w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego rezolucję o nałożeniu dodatkowych sankcji na Koreę Północną. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia nowych sankcji wobec reżimu w Pjongjangu w celu skłonienia go do rezygnacji z programów nuklearnych i rakietowych, przygotowały USA. Pod głosowanie poddana została jednak jego złagodzona wersja, by uzyskać poparcie Rosji i Chin.

Kolejne sankcje przewidują m.in. wprowadzenie limitu na dostawy ropy naftowej do Korei Płn.: do 500 tys. baryłek od 1 października do końca 2017 roku i do 2 mln baryłek w ciągu 2018 roku i lat następnych. Nowe restrykcje wprowadzają także całkowite embargo na dostawy gazu ziemnego do Korei Płn. i zakaz importowania północnokoreańskich wyrobów tekstylnych.

Nowe sankcje nie obejmą przywódcy KRLD Kim Dzong Una i jego najbliższych współpracowników, co znajdowało się w pierwotnym projekcie dokumentu.

Jest to dziewiąta rezolucja RB ONZ w sprawie sankcji wobec Korei Płn. w związku z jej programem rakietowym i nuklearnym.

