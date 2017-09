Ofiary katastrofy małego samolotu na Korsyce to czworo Niemców

Czworo Niemców: dwie kobiety i dwóch mężczyzn zginęło we wtorek w katastrofie turystycznego dwusilnikowego samolotu, który z nieznanych powodów rozbił się w pobliżu lotniska w Ghisonaccii na wschodnim wybrzeżu Korsyki - podał serwis informacyjny FranceInfo.

Według FranceInfo, samolot leciał ze Strasburga do Ghisonaccii z międzylądowaniem w Cannes. Spadł na winnicę blisko pasa do lądowania. Na miejsce skierowano dwudziestu strażaków i karetki pogotowia, ale kiedy służby dotarły do rozbitego samolotu, stał on już cały w płomieniach.

Nikt nie przeżył katastrofy. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi miejscowa żandarmeria.

JG, PAP