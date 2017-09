Kreml nie chce eskalować sytuacji z dyplomatami USA

Moskwa nie chce eskalować sytuacji związanej z amerykańskimi dyplomatami w Rosji – powiedział we wtorek po dwudniowej rundzie rozmów z zastępcą sekretarza stanu USA Thomasem Shannonem w Helsinkach wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow.

Kreml „nie planuje na razie” kolejnej redukcji liczby przedstawicieli amerykańskiej dyplomacji w Rosji – oświadczył wiceminister. Jego zdaniem, Kreml widzi postępy w niektórych aspektach stosunków z Waszyngtonem.

Wiceszef dyplomacji ocenił, że po kolejnej rundzie negocjacji z Shannonem ma „mieszane uczucia”. Zaznaczył, że podczas spotkania nie obyło się bez sporów, w szczególności jeśli chodzi o traktat INF z 1987 r. o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego i krótszego zasięgu. Układ ten, podpisany przez prezydentów USA i ZSRS, Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa, zabrania obu stronom testowania, produkcji i posiadania odpalanych z wyrzutni naziemnych rakietowych pocisków balistycznych bądź manewrujących o zasięgu od 500 km do 5,5 tys. km.

Podczas spotkania z Shannonem Riabkow – jak powiedział – zwrócił uwagę amerykańskiej stronie na „nieprawidłowość” jej działań. „Skorzystaliśmy z okazji, by w jak najdokładniejszy sposób, punkt po punkcie przeanalizować wszystko, co się wydarzyło, pokazać Amerykanom absolutną nieprawidłowość ich działań, na konkretnych przykładach zademonstrowaliśmy bezpodstawność ich oskarżeń pod naszym adresem” – relacjonował.

Zaznaczył też, że nie widzi możliwości zwrotu rosyjskich nieruchomości dyplomatycznych Stanom Zjednoczonych poza drogą sądową. „Dlatego zwrócimy się do sądu, jak już wcześniej zapowiedział prezydent (Rosji Władimir) Putin” – stwierdził. Jego zdaniem, złożenie sprawy do sądu to „kwestia tygodni”.

Riabkow poinformował, że w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow spotka się z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem. „Moskwa oczekuje w związku ze spotkaniem Ławrowa i Tillersona pozytywnych sygnałów od Waszyngtonu dotyczących uzdrowienia stosunków” – dodał.

JG, PAP