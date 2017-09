Syria: Atak rosyjskich sił

Co najmniej sześć osób zostało rannych w poniedziałkowym nalocie rosyjskich sił powietrznych i wspierającym go ataku syryjskiego wojska na pozycje Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF) na polu gazowym Koniko w prowincji Dajr az-Zaur.

- Pole gazowe Koniko, gdzie stacjonują znaczne siły SDF, zostało zaatakowane przez rosyjskie samoloty oraz ostrzał artyleryjski. Co najmniej sześć osób jest rannych - powiedziała agencji AFP rzecznik SDF Lilwa Abdallah. - Po nalocie wojsko syryjskie przeprowadziło dodatkowe bombardowanie - dodała.

"Nie pozostaniemy bezczynni; mamy prawo do samoobrony i wykorzystamy to" - napisano w oświadczeniu SDF, które podała agencja Reutera.

Rzecznik ministerstwa obrony Rosji gen. Igor Konaszenkow zaprzeczył, że rosyjskie samoloty zbombardowały w poniedziałek pozycje SDF. Oświadczył, że strona rosyjska "zawsze starannie upewnia się, czy naloty są dokładne" - relacjonuje agencja Ria Nowosti.

Pola gazowe Koniko oraz al-Izba zostały w sobotę przejęte przez SDF z rąk Państwa Islamskiego (IS). To jedne z najbardziej zasobnych złóż gazu w Syrii.

Dowodzone przez Kurdów SDF prowadzą przeciwko IS operację "Burza Dżaziry", której celem jest opanowanie części prowincji Dajr az-Zaur. Ofensywa związana jest z rywalizacją między SDF a armią syryjską o kontrolę nad bogatą w ropę i gaz doliną Eufratu. Strategiczne znaczenie tych terenów związane jest również z przebiegającym tędy szlakiem z Iranu do Morza Śródziemnego. Damaszek chce doprowadzić do otwarcia korytarza lądowego łączącego Syrię i Liban z Iranem, do czego nie chce z kolei dopuścić SDF.W próbie zatrzymania postępów SDF 16 września rosyjskie i syryjskie siły powietrzne zbombardowały pozycje kurdyjsko-arabskiego sojuszu, raniąc sześciu bojowników. 19 września armia syryjska przekroczyła Eufrat, na wysokości pól Koniko i al-Izba. Oddziały syryjskiej armii napotkały jednak opór IS w dwóch wioskach na lewym brzegu rzeki, co wstrzymało dalszy marsz w kierunku pól.

RS, PAP