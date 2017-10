Wzrósł bilans rannych w Amiens

Wzrósł bilans rannych wskutek zawalenia się barierki na stadionie w Amiens podczas sobotniego meczu z Lille we francuskiej ekstraklasie piłkarskiej. Jak poinformowały tamtejsze służby medyczne, poszkodowanych zostało 29 osób. Pięć z nich ma poważne obrażenia.

Do incydentu doszło w 16. minucie spotkania. Wówczas bramkę na 1:0 dla gości uzyskał Fode Ballo-Toure, a kibice Lille w geście radości pobiegli do przedniej części sektora, napierając na barierę. Ta nie wytrzymała i wiele osób spadło z trybuny o wysokości ok. 1,7 m.

Większość z nich o własnych siłach wróciła na swoje miejsca, ale niewielka grupa osób została poważniej ranna. Doszło do obrażeń kończyn i klatki piersiowej, niektórzy zostali wyniesieni ze stadionu na noszach.

- To się stało w jednej chwili. Nie wiem nawet kto strzelił gola. Ktoś mnie przewrócił, potem żadnego dźwięku, żadnego obrazu - opowiadał Georges Penel, 21-letni kibic drużyny z Lille, który miał obrażenia nóg i pleców.

Służby medyczne od razu udzieliły pomocy poszkodowanym. Po około 40 minutach organizatorzy poinformowali, że w sobotę mecz nie będzie dokończony. Kibice opuścili stadion spokojnie i bez paniki.

Jak poinformował prokurator Alexandre de Bosschere z Amiens, wszczęto śledztwo dotyczące wypadku. Otwarty w 1999 roku stadion Licorne jest w trakcie rozbudowy, która ma potrwać cały sezon. Obecnie na trybunach może się pomieścić tylko 12 tys. osób.

RP, PAP