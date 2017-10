Grecja: Rosyjski haker ma zostać wydany USA

Grecki sąd zgodził się w środę na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych Rosjanina Aleksandra Winnika podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy na ogromną skalę za pośrednictwem cyfrowego biznesu.

37-letni Winnik został aresztowany w lipcu, kiedy spędzał wakacje w północnej Grecji. Także Rosja domaga się jego ekstradycji, podejrzewając go o różne oszustwa.

Winnikowi przysługuje obecnie odwołanie do greckiego Sądu Najwyższego.

Adwokaci Rosjanina poinformowali, że o ile nie zgadza się on na ekstradycję do USA, to nie będzie się sprzeciwiał ekstradycji do Rosji. Także rosyjskim wnioskiem ma się zająć grecki sąd, ale terminu rozprawy jeszcze nie ustalono.

W USA zarzuca się Winnikowi udział w praniu brudnych pieniędzy – ok. 4 mld dolarów – za pośrednictwem BTC-e – giełdy kryptowaluty bitcoin. Giełda ta została zamknięta przez FBI. Rosjanin nie przyznaje się do winy. Wielokrotnie zapewniał, że nie prowadził giełdy BTC-e. Twierdzi, że był tylko technikiem, a BTC-e należała do jego klientów.

RS, PAP