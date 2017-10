PE przekłada debatę na temat Polski

Parlament Europejski przełożył debatę na temat Polski w komisji sprawiedliwości PE z 19 października na początek listopada.

Powodem jest prośba wiceszefa KE Fransa Timmermansa, który na ten dzień zaplanował inne zajęcia – poinformowały PAP służby prasowe PE.

– Według wstępnych ustaleń nowy termin debaty w komisji sprawiedliwości to prawdopodobnie 6 listopada. To wstępna data, bo nie mamy jeszcze programu prac komisji na ten dzień. O przełożenie debaty zwrócił się do nas wiceszef KE Frans Timmermans z powodu obowiązków, które ma tego dnia – powiedział PAP przedstawiciel służb prasowych PE.

Wcześniej kierownictwo europarlamentu wstępnie ustaliło, że cały PE będzie się zajmował Polską w kontekście prowadzonej przez Komisję Europejską procedury praworządności na sesji między 13 a 16 listopada.

Termin ten nie jest jednak przesądzony, bo europosłowie mają debatować o Polsce na sesji plenarnej dopiero, gdy Sejm uchwali prezydenckie ustawy dotyczące Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądowniczej i oceni je KE. Wniosek w sprawie zorganizowania debaty na temat Polski złożył szef liberałów Guy Verhofstadt.

RS, PAP