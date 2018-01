Koniec buntu w Iranie?

Dowódca Gwardii Rewolucyjnej generał Mohammad Ali Dżafari zapewnił w środę, że może ogłosić „koniec buntu”, nawiązując do trwających od 28 grudnia antyrządowych protestów. Ujawnił, że Gwardia interweniowała „w ograniczony sposób” w trzech prowincjach.

Dżafari wypowiedział się w dniu, w którym dziesiątki tysięcy ludzi wzięły udział w prorządowych marszach, zwołanych, by sprzeciwić się niepokojom.

– Podczas tego ruchu buntu w każdym miejscu było maksymalnie po 1,5 tys. osób, a liczba sprawców kłopotów nie przekroczyła 15 tys. w całym kraju – dodał Dżafari w oświadczeniu opublikowanym na stronie Gwardii Rewolucyjnej.

Generał o wzbudzanie niepokojów oskarżył agentów kontrrewolucji, zwolenników monarchii i siły, które zostały „ogłoszone przez [byłą sekretarz stanu USA Hillary – PAP] Clinton, by dążyć do zamieszek, anarchii, niepewności i intryg w Iranie”. Ci „wrogowie” próbowali stanowić zagrożenie dla kultury i bezpieczeństwa Iranu – uważa dowódca Gwardii.

– Zostali oni zatrzymani i zostaną podjęte przeciwko nim stanowcze działania – podkreślił.

– Należy podziękować wielkiemu narodowi irańskiemu, gdyż kiedy ludzie zrozumieli, że obcokrajowcy i wywrotowcy są w to zamieszeni, odcięli im drogę „mimo wszelkich problemów gospodarczych, by bronić wartości rewolucji i islamskiego Iranu” – dodał.

Wypowiedź Dżafariego przypomina wtorkowe oświadczenie najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia, który oskarżył „wrogów Iranu” o wywoływanie niepokojów społecznych. Według analityków, chodziło mu o USA, Izrael i Arabię Saudyjską.

Jednak generał obarczył winą za protesty również „byłego przedstawiciela władz”, co zdaniem ekspertów było nawiązaniem do byłego prezydenta Mahmuda Ahmadineżada, który w ostatnich tygodniach krytykował przedstawicieli rządu, głównie przewodniczącego sądu najwyższego Iranu Sadika Amolego Laridżaniego – pisze BBC.

Dżafari poinformował również, że wysłał swoje siły do ostanów (prowincji) Isfahan, Lorestan i Hamadan, by poradziły sobie z „nowym buntem”. To w tych regionach zginęła większość ofiar protestów. Agencja Reutera przypomina, że Gwardia Rewolucyjna znacznie przyczyniła się do zdławienia powstania z 2009 roku, gdy zabiła dziesiątki demonstrantów.

Dziesiątki tysięcy Irańczyków wyszły w środę na ulice miast w swym kraju, by zademonstrować poparcie dla rządu i potępić osoby odpowiedzialne za protesty. Noc z wtorku na środę była w Teheranie i innych miastach spokojniejsza niż poprzednie. Inne marsze poparcia dla władz są przewidziane w czwartek w Isfahanie i Meszhedzie.

Protesty przeciwko bezrobociu, korupcji i podwyżkom cen podstawowych produktów spożywczych trwają w Iranie od 28 grudnia; z czasem demonstracje nabrały charakteru antyrządowego. Wielu uczestników protestów kwestionuje też słuszność irańskiej polityki zagranicznej na Bliskim Wschodzie w związku z interwencjami w Syrii i Iraku, podjętymi w ramach walki o wpływy z Arabią Saudyjską. Irańczyków rozgniewało też finansowe wsparcie dla Palestyńczyków i libańskiego Hezbollahu. Woleliby, aby ich rząd zamiast tego skupiał się na problemach gospodarczych.

RP, PAP