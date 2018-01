Ukraina: Blokady przejść na granicy z Polską

Osoby niezadowolone z wprowadzenia od 1 stycznia na Ukrainie nowych przepisów celnych zablokowały w środę trzy ważne przejścia graniczne z Polską – poinformowała ukraińska policja i lokalne media.

Blokady urządzono w obwodach lwowskim i wołyńskim. Przekraczający granicę mogą w związku z tym liczyć się z trudnościami na przejściach: Szeginie-Medyka, Rawa Ruska-Hrebenne oraz Jagodzin-Dorohusk.

Blokady rozmieszczono na drogach dojazdowych do tych przejść; ich uczestnicy chodzą tam po pasach dla pieszych, przepuszczając co jakiś czas po kilka pojazdów.

Nowe przepisy celne obowiązują na Ukrainie od 1 stycznia. Zgodnie z nimi bez opłaty celnej można wwieźć do tego kraju towary o wartości do 500 euro i o wadze do 50 kilogramów, jednak pod warunkiem, że przewożąca je osoba znajdowała się za granicą ponad dobę i przekracza granicę nie częściej niż raz w ciągu 72 godzin.

Rozwiązania te uderzają przede wszystkim w mieszkańców ukraińskich miejscowości przygranicznych, którzy utrzymują się z przewozu tańszych towarów z Polski na Ukrainę.

RS, PAP