Pentagon: W połowie baz wojskowych USA ekstremalne warunki pogodowe

Zgodnie z raportem Pentagonu w ok. 50 proc. z 3,5 tys. amerykańskich baz wojskowych na całym świecie odczuwalne są ekstremalne warunki pogodowe, w tym susze, silne wiatry, powodzie oraz pożary.

Raport sporządzono na zlecenie Kongresu USA z 2015 roku. Jego pełną treść opublikował w poniedziałek waszyngtoński think tank Center for Climate and Security.

Nowo opublikowany raport jest pierwszym tego rodzaju i został już przedstawiony Kongresowi USA. W około połowie amerykańskich baz wojskowych odczuwa się co najmniej jedno z „sześciu ekstremalnych zjawisk pogodowych”.

Ponad 780 baz wojskowych USA poinformowało o problemie suszy, co było najczęstszym ekstremum pogodowym. Inne najczęściej występujące ekstremalne warunki to silny wiatr i powodzie. Jak wskazuje raport, „klimat i ekstremalna pogoda stanowią dodatkowe ryzyko, które musi być brane pod uwagę przy planowaniu”.

Wyniki raportu nie wskazały na konkretne efekty zmiany klimatu, ale identyfikowały bazy, w których ekstremalne warunki pogodowe stanowiły problem. Jak zaznaczył John Conger z Center for Climate and Security, na podstawie danych z raportu Pentagon może zidentyfikować dziesięć baz, które są najbardziej zagrożone zmianami klimatu.

Nowa ustawa o budżecie resortu obrony na rok 2018 (National Defense Authorization Act, NDAA) uznaje zmianę klimatu i warunków pogodowych za bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego – powiedział Conger.

