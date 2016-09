Z orędziem o Bożym Miłosierdziu do Norwegii

Po archidiecezji krakowskiej, diecezji tarnowskiej oraz bielsko-żywieckiej już niebawem rozpocznie się peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego po Norwegii.

– Jest to inicjatywa księży tarnowskich, którzy pracują w tym kraju i chcą tamtejszym ludziom przybliższyć orędzie o Bożym Miłosierdziu – wyjaśnia nam ks. Aleksander Wójtowicz, wicerektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Samochód z obrazem Pana Jezusa Miłosiernego wyjedzie z Krakowa 22 września 2016 roku. Na pierwsze miejsce – do Bergen dotrze w sobotę, gdzie o godz. 18.00 zostanie uroczyście powitany. Wtedy też zostanie odprawiona Msza św. dla wszystkich grup narodowych (w języku norweskim sprawowana przez ks. bp. Bernta i z kazaniem ks. bp. Leszka Leszkiewicza tłumaczonym na język norweski).

Po Eucharystii zaplanowano ucałowanie relikwii i czuwanie. O godz. 24.00 rozpocznie się Msza św. w języku polskim pod przewodnictwem ks. bp. Leszka Leszkiewicza. W niedzielę, 25 września, Msze Święte będą sprawowane o godz. 9.00 i 11.00 w języku norweskim, o godz. 13.00 w języku tamilskim, o godz. 15.00 i 19.30 w języku polskim, a o godz. 18.00 w języku angielskim.

– Od 26 września do 30 września (od poniedziałku do piątku) będzie mieć miejsce czuwanie poszczególnych grup narodowych w parafii. W piątek nastąpi pożegnanie obrazu i w sobotę rano samochód z obrazem przejedzie do miejscowości Førde, oddalonej 180 km na północ od Bergen – informuje ks. Wójtowicz.

Małgorzata Pabis