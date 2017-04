Połączyła ich wiara

Blisko cztery tysiące młodych ludzi uczestniczyło w zakończonym dzisiaj w Ustrzykach Dolnych 23. Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Idźcie i głoście Ewangelię”.

Dzisiejsze uroczystości Niedzieli Palmowej kończące trzydniowe Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej rozpoczęło poświęcenie palm na placu przy kościele pw. NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych. Następnie młodzież w procesji z palmami przeszła na plac do parku pod Dębami, gdzie została odprawiona Msza św. kończąca trzydniowe rekolekcje. Eucharystii przewodniczył metropolita przemyski ks. abp Adam Szal, w asyście ks. abp. seniora Józefa Michalika i ks. bp. Stanisława Jamrozka oraz wielu kapłanów.

W homilii metropolita przemyski, nawiązując do opisu Męki Pańskiej, zwrócił uwagę, że tryumfalnemu wjazdowi Chrystusa do Jerozolimy towarzyszyły okrzyki „hosanna, hosanna”, które zaledwie po kilku dniach przerodziły się w głośne „ukrzyżuj, ukrzyżuj”. Ta mozaika – jak zaznaczył – pokazuje, jak szybko mogą się zmienić poglądy człowieka, byli jednak tacy, którzy wytrwali przy Jezusie. Zauważył, że choć Żydzi nie mieli powodów, to na siłę szukali pretekstu, żeby zgładzić Jezusa. – Męka Jezusa to nie tylko splot okoliczności, które zaprowadziły Go na Drogę Krzyżową, na Kalwarię, na Krzyż, to nie tylko owoc pomyłki, zdrady, ale to przede wszystkim ujawnienie ceny, jaką Syn Boży jest gotów zapłacić, aby nas uwolnić od grzechu, wyzwolić z niewoli zła, aby dać nam życie – akcentował ks. abp Szal.

Metropolita przemyski słowami Jezusa skierowanymi do apostołów: „A wy za kogo mnie uważacie?”, pytał młodzież, kim dla nich jest Chrystus. Przypominając, że apostołowie też się pogubili, uciekli spod krzyża, zachęcał, aby wynieść lekcję z postawy Piotra, który choć zaparł się Chrystusa, to żałował i oddał swoje życie za Mistrza, manifestując prawdę o Zbawieniu. Wskazując na postaci biblijne, ks. abp Szal zachęcał też, aby brać przykład z bohaterów drugiego czy trzeciego planu – z Szymona z Cyreny, z dobrego łotra – patrona archidiecezji przemyskiej, który się nawrócił, czy celnika, który patrząc na mękę Jezusa, uwierzył.

Zachęcał do wnoszenia Ewangelii w życie współczesnego świata, aby – jak mówił Papież Franciszek – życie nie było włóczeniem się bez sensu, ale pielgrzymką, która pomimo różnych niepewności i cierpień może znaleźć w Bogu swoją pełnię. – Za przykładem Maryi sprawmy, aby nasze życie było narzędziem w ulepszaniu świata. To nieprawda, że nie możemy wiele zrobić. O tym, że możemy wiele, świadczy dzisiejsza wasza obecność w Ustrzykach Dolnych – zwracał się do młodych ks. abp Adam Szal, zachęcając do ewangelizacji.

Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej organizowane jest od 1994 r. Rokrocznie skupia młodzież z archidiecezji, ale także z innych stron Polski, która przybywa do jednego z wcześniej wyznaczonych miast, aby z biskupami, kapłanami, a także w łączności z Ojcem Świętym celebrować Niedzielą Palmową – czas bezpośredniego przygotowania do Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych.

Mariusz Kamieniecki