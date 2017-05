Lwowskie śluby były podziękowaniem za bohaterską obronę Jasnej Góry – powiedział ks. abp Stanisław Gądecki na Jasnej Górze.

– Śluby kazimierzowskie umocniły w świadomości naszego Narodu miłość do Pani Jasnogórskiej. Polacy w kraju i poza granicami związali się z nią w nadspodziewany sposób. […] Tajemnicą tej szczególnej mocy jest to, że Polska jest zwarta wokół miłości do Maryi – podkreśla przewodniczący KEP.

Na Jasnej Górze trwa Msza św. w uroczystość NMP Królowej Polski.

Transmisja w Telewizji Trwam.

