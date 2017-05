Chrześcijaństwo zabezpieczeniem przed totalitaryzmami

Spuścizna kulturowa chrześcijańska jest najlepszym zabezpieczeniem przed ideologiami totalitarnymi – powiedział ks. abp Stanisław Gądecki na Jasnej Górze.

– Każdy naród posiada prawo do istnienia, do swojego języka i kultury. Do kształtowania swojego życia zgodnie z własnymi tradycjami, lecz to nie może naruszać praw mniejszości. Naród nie jest tłumem i bezkształtną masą, którą można traktować instrumentalnie – wyliczał arcybiskup poznański.

Na Jasnej Górze trwa Msza św. w uroczystość NMP Królowej Polski.

Transmisja w Telewizji Trwam.

RS