Polska odważyła się na normalność, ale czy jej to wybaczą? – pyta ks. bp Stanisław Napierała podczas XXVI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

Ks. bp Stanisław Napierała przewodniczy Mszy św. inaugurującej XXVI Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. W jego ocenie, to, co wyróżnia Polskę, to wierność Bogu mimo ataków.

– Polska pomimo pręgierza gróźb i nacisków pozostaje wierna swej tożsamości, wierna historycznemu dziedzictwu, które tworzyli i za które życiem płacili nasi praojcowie. Polska mimo narzucanych jej uciążliwości pozostaje wierna Chrystusowi, Ewangelii, Kościołowi. Chyba dlatego mogą dokonywać się u nas zmiany i przemiany w większości dobre i oczekiwane – zauważył biskup senior diecezji koszalińskiej.

Pielgrzymkę transmituje Radio Maryja i Telewizja Trwam.

RS