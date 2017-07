Ks. abp Pawłowski: Odmawiajmy Różaniec

W homilii w czasie odprawianej na Jasnej Górze Mszy św. Rodziny Radia Maryja ks. abp Jan Romeo Pawłowski zachęcił zebranych do codziennego odmawiania Różańca.

Centralnym punktem XXVI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę jest Msza św., której przewodniczy ks. abp Jan Romeo Pawłowski, delegat ds. nuncjatury w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

– Każdy może odmawiać Różaniec. To taka prosta modlitwa, a taka wielka. Św. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że „jest to najprostszy egzorcyzm wobec zakusów szatana”. Chwyćmy za różaniec, wołajmy do Matki, a Ona niechaj zaniesie te modły do tronu swego Syna – powiedział ks. abp Pawłowski.

Osoby uczestniczące we Mszy św. centralnej podczas XXVI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę będą mogły uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Przywilej ten dotyczy także osób łączących się na modlitwie za pomocą środków społecznego przekazu.

Wydarzenie transmituje Radio Maryja i Telewizja Trwam.

