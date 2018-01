Bóg jest dla wszystkich

W Krakowie trwają intensywne przygotowania do Orszaku Trzech Króli, który w sobotę przejdzie wieloma ulicami miasta. W wydarzeniu po raz pierwszy weźmie udział ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, który na Rynek przejdzie w orszaku czerwonym. Krakowianie będą modlić się w tym roku szczególnie za Kościół na Wschodzie i wspierać bezdomnych.

W Krakowie orszak zostanie zorganizowany już po raz ósmy. Trzej Królowie wyruszą z różnych kościołów i spotkają się na Rynku Głównym. W stosunku do lat poprzednich zmieniona, znacznie dłuższa, będzie trasa orszaku zielonego, do którego w tym roku przyłączyli się salezjanie i skupiony wokół nich wolontariat misyjny. Orszak ten wyruszy po Mszy św. w kościele św. Stanisława Kostki na Dębnikach i przez most Dębnicki ulicami Krakowa dotrze na Rynek Główny.

Jak wyjaśnia salezjanin ks. dr Jan Hańderek, prezes Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”, na czele orszaku zielonego niesiona będzie kopia ikony „Nieśmiertelni” przedstawiająca męczenników chrześcijańskich. – Ta ikona symbolizuje, że chcemy się modlić za tych, którzy są prześladowani i którzy giną za Chrystusa na wschodzie naszego kontynentu. Pośrodku ikony znajduje się krzyż wykonany z bomby, która spadła na naszą szkołę salezjańską w Aleppo – mówi.

Orszak czerwony, czyli europejski, tradycyjnie wyjdzie z Wawelu i drogą królewską dotrze na Rynek. Król tego orszaku pokona trasę pieszo, a pozostali dwaj królowie pojadą na Rynek Główny stylizowanymi samochodami o napędzie elektrycznym.

Monarchowie spotkają się na Rynku Głównym, gdzie oddadzą hołd przed sceną ze żłóbkiem i Świętą Rodziną, a po odegraniu przez dzieci scenek jasełkowych oddadzą hołd Dzieciątku. Metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski przekaże zebranym orędzie świąteczne i odmówi modlitwę „Anioł Pański”. Ostatnim punktem wydarzenia będzie wspólne kolędowanie.

– Dla uczestników orszaku przygotowaliśmy 20 tysięcy koron i 10 tysięcy śpiewników z kolędami. I mamy nadzieję, że będzie to towar deficytowy – podkreśla Robert Kowalski z Fundacji Kacpra, Melchiora i Baltazara, dodając, że w śpiewnikach znajdzie się m.in. 14 polskich kolęd wraz z ich rysem historycznym, stanowiących swoisty przegląd historii Polski z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości.

W trakcie orszaku prowadzona będzie zbiórka na działalność charytatywną Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. W zbiórce na mieszkania wspierane dla osób wychodzących z bezdomności pomagać będą w orszaku niebieskim wolontariusze z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, przebrani za anioły i diabły.

W całym kraju Orszak Trzech Króli przejdzie po raz dziesiąty. Jak podają organizatorzy, w tym roku orszak przejdzie ulicami co najmniej 644 miejscowości w Polsce i 16 poza jej granicami.

MP