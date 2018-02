Polanicka Noc Fatimska

Kolejna sobotnio-niedzielna Noc Fatimska zgromadziła w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy-Sokołówce, należącym do wspólnoty pw. Chrystusa Króla, kilkuset pielgrzymów zarówno z diecezji świdnickiej, jak i z całej metropolii wrocławskiej.

Noc rozpoczęła się dziesiątkiem Różańca i piękną modlitwą do Maryi wypowiedzianą ustami członkiń Różańcowej Armii Maryi. Następnie Mszę św. sprawował o. Józef Kuciński SSCC, proboszcz pobliskiej parafii pw. św. Małgorzaty w Starej Łomnicy.

W homilii proboszcz i zarazem kustosz polanickiego sanktuarium, o. dr Zdzisław Świniarski SSCC przypomniał nieznany list księdza Dolindo Ruotolo z Neapolu do Witolda Laskowskiego, wielkiego patrioty żyjącego we Włoszech: „Świat chyli się do upadku, ale Polska dzięki nabożeństwu do Mego Niepokalanego Serca uwolni świat od straszliwej tyrani komunizmu, tak jak za czasów Sobieskiego z 20 000 rycerzy wybawiła Europę od tyrani tureckiej. Powstanie z niej nowy Jan, który po za jej granicami heroicznym wysiłkiem zerwie kajdany, nałożone przez tyranię komunizmu. Pamiętaj o tym. Błogosławię Polskę! Błogosławię Ciebie. Ksiądz Dolindo”.

Kaznodzieja podkreślił, że te słowa wydają się dzisiaj oczywiste, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że zostały one zapisane 2 lipca 1965 roku, kiedy w Polsce panował komunizm, to stają się one dla nas wielkim proroctwem napisanym przez niezwykle skromnego kapłana.

– Dzisiaj, słuchając słów tego niezwykłego kapłana z dalekiego włoskiego Neapolu i przypominając sobie oddanie 8 września 1946 roku naszego Narodu na Jasnej Górze Niepokalanemu sercu Maryi, powinniśmy z pokorą powiedzieć: Dziękujemy Ci, Maryjo, za wolną Polskę, za papieża rodaka – św. Jana Pawła II. Pragniemy jeszcze bardziej to nabożeństwo propagować w naszej Ojczyźnie, bo widzimy, jak wiele zagrożeń jest dzisiaj i w naszej Ojczyźnie – tych wewnętrznych i zewnętrznych – stwierdził kaznodzieja.

Po Eucharystii była kilkunastominutowa medytacja nad tajemnicą ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, Różaniec wynagradzający i procesja światła.

Lutowa polanicka Noc Fatimska zakończyła się błogosławieństwem lourdskim. A na kolejną o. dr Zdzisław Świnarski SSCC zaprasza Czytelników „Naszego Dziennika” w sobotę, 3 marca br.

Marek Zygmunt